Directeur MOJO: het zijn zware tijden

Mulder wordt iedere dag wakker in ’een andere waarheid’ waarin iedere dag ander nieuws brengt. „Het probleem is natuurlijk dat we in onzekerheid zitten over wanneer we weer kunnen en op de dag dat het allemaal weer zou mogen, dan moet onze industrie ook weer op gang komen. Dan moeten de artiesten uit Amerika weer invliegen, dus we zijn nog wel een tijd onderweg wil het allemaal weer normaal zijn, als het ooit nog normaal wordt”, legt hij uit.

Niet alleen concertorganisatoren als MOJO, maar iedereen lijdt volgens Mulder onder de coronacrisis. „Het zijn zware tijden voor ons en voor de hele industrie. Het is voornamelijk ook afschuwelijk voor alle muzikanten en creatievelingen die thuiszitten, die kunnen ook niet spelen.”