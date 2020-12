Peter Heerschop heeft corona

Premium Verhalen achter het nieuws

Maria is slechthorend: Door mondkapjes sta ik buitenspel

Maria Ouwehand (39) is geboren met 50 procent gehoorverlies. Haar gehoor neemt naarmate ze ouder wordt steeds verder af. Sinds de invoering van de mondkapjes is het voor Maria lastiger om mee te draaien in de maatschappij, want om iemand te kunnen begrijpen is liplezen belangrijk voor haar.