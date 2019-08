Lily Collins verliefd op regisseur Charlie McDowell

Lily is momenteel in Parijs voor de opnames van de serie Emily in Paris en Charlie kwam haar daar opzoeken. „Wanneer hij net weg is, maar het voelt al als een eeuwigheid... Ik mis je nu al”, schreef de dochter van zanger Phil Collins bij een foto van Charlie. Ook postte ze een kiekje waarop te zien is dat ze tegen de rug van de regisseur leunt.

McDowell liet op zijn beurt ook aan zijn volgers weten dat hij samen is met Lily. De ex van Game of Thrones-ster Emilia Clarke postte een foto van een avondje uit met Collins in de Franse hoofdstad.

Charlie lijkt uitsluitend op actrices te vallen. De Amerikaan beëindigde zijn relatie met Emilia afgelopen februari „vanwege overvolle agenda’s.” Daarvoor had hij relaties met onder anderen Haylie Duff, Rooney Mara en Phoebe Tonkin.