’Ook de relatie van Zayn en Gigi was destructief’

Sterren

Hilaria probeert trauma bij Alec Baldwin te minimaliseren

Na het schietincident op de set van de film Rust, waarbij Alec Baldwin camera-crewlid Halyna Hutchins per ongeluk doodschoot, probeert Hilaria Baldwin de posttraumatische stressstoornis bij haar man „te minimaliseren.” Dat zegt de actrice in een interview met The New York Post.