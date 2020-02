Lowlands maakt eerste namen bekend

Ook The Opposites, Stormzy, Bring Me The Horizon, Eefje de Visser, Tom Walker en Typhoon zijn van de partij.

Het driedaagse Lowlands vindt dit jaar plaats van 21 tot en met 23 augustus in Biddinghuizen. In totaal treden zo'n 250 acts op. Niet alleen muziek, maar ook theater, komedie en literatuur staan centraal.

De kaartverkoop voor Lowlands begint zaterdag.