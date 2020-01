Grote zaterdagavondshow voor Anita Witzier

„Het wordt live, het wordt groots en er gaan tien BN’ers en 17 miljoen Nederlanders aan meedoen”, vertelde Witzier in het programma Volgspot. „Het wordt een spektakelprogramma met allerlei avontuurlijke opdrachten en een afvalrace. En uiteindelijk is er iemand die de ’schat van Nederland’ vindt.”

Witzier kan nog niet alles verklappen maar heeft wel al verteld dat Edson da Graça, de presentator van Willem Wever, iets op locatie gaat maken. „De fundamenten staan nu, de rest moet nog ingevuld en fijngesneden worden.” De televisiemaakster is dit jaar een van de deelnemers in Wie is de mol, dat zaterdag weer van start gaat.

Wie is de mol is dit jaar in China opgenomen. Onder meer Amnesty International en cabaretier Erik van Muiswinkel hebben kritiek geuit op het feit dat NPO-geld wordt gebruikt om een land te promoten waar mensenrechten worden geschonden. De AVROTROS zei hierop dat het programma niets met geopolitieke kwesties te maken heeft. WIDM-presentator Rik van de Westelaken zei deze week in een interview dat ’het voor China niets had uitgemaakt als wij niet naar China waren gegaan.’