Revolver Elvis Presley verkocht voor 200.000 dollar

Presley had de revolver cadeau gekregen in november 1976, negen maanden voor zijn dood. Het wapen is onder meer versierd met een Amerikaanse vlag en een aantal sterren.

De zanger stond bekend als een wapenliefhebber en volgens veilinghuis Rock Island Auction bezat hij 37 vuurwapens en een machinegeweer. In het verleden werden vaker wapens die ooit van The King of Rock and Roll waren geveild.