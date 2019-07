Brody Jenner teleurgesteld in vader Caitlyn

„Dat mijn vader niet op mijn bruiloft was, was zo’n teleurstelling”, aldus de 35-jarige in de serie tijdens een etentje met zijn moeder en broer Brandon. „Als ik eerlijk ben heeft dat me toch wel pijn gedaan, ik had zo graag gewild dat ze er was. Maar ze had blijkbaar iets beters te doen.”

Brody trouwde in het voorjaar van 2018 met Kaitlynn Carter. Alhoewel Caitlyn wel op de bridal shower en andere festiviteiten voorafgaand aan het huwelijk was, liet ze het afweten op de bruiloft. Volgens haar kersverse schoondochter wist het bruidspaar dat pas heel kort van tevoren. „Een week voor de bruiloft zegde Brody’s vader opeens af”, verklaarde Kaitlynn in The Hills. „Brody deed er laconiek over, maar hij heeft dat zeker gevoeld.”

Caitlyn kreeg Brody en Brandon met ex-vrouw Linda Thompson in de tijd dat ze nog door het leven ging als Bruce. Ze heeft in totaal zes kinderen, onder wie ook Kylie en Kendall Jenner. De kinderen noemen haar allemaal nog hun vader. In een interview vertelde de realityster vorig jaar dat toen Bruce aankondigde als Caitlyn verder te gaan, de kinderen zich afvroegen hoe ze haar moesten aanspreken. „Ik zei: papa”, herinnerde Caitlyn zich toen. „Ik zei: ik zal altijd jullie pa zijn. Tot op de dag dat ik sterf ben ik jullie vader, dus voel je niet bezwaard me zo te noemen.”