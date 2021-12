Douwe Bob gaat wekelijks eten voor dak- en thuislozen koken

Het restaurant in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt opende in oktober de deuren, maar vanwege de coronamaatregelen mogen er geen mensen komen eten. Tussen 14.00 en 17.00 uur is het eten af te halen aan het Van Limburg Stirumplein. „Kom jij ook gezellig langs?”, schrijft hij erbij op Instagram. De zanger krijgt een hoop positieve reacties op het initiatief. Zijn volgers noemen hem „held” en „een lieve vent.”

In september annuleerde Douwe Bob zijn najaarstournee vanwege de coronamaatregelen. De muzikant vond het niet eerlijk dat mensen zonder QR-code de concertzaal niet in mochten. Ook vond hij het discriminerend dat zijn publiek een QR-code moest laten zien om aan te tonen geen corona te hebben. „Dit is niet waarom ik muzikant ben geworden. Ik wil de mensen liefde geven en schoonheid brengen en voor mezelf een leuke tijd hebben. Ik heb een tour staan. Ik ga het niet doen. De discriminatie is te groot”, zei hij daarover.