Tony Junior schrikt dates af met zoengedrag

Premium TV

Paris Hilton vertelt fans: ’Ik wil snel moeder worden’

„Hoe ziet bieslook eruit? En waar gebruik je dat voor?” Paris Hilton zet meteen de toon in haar eigen show Cooking with Paris. De hotelerfgename houdt de schijn ook niet op dat ze iets culinair hoogstaands in elkaar kan draaien, maar dat is ook niet haar insteek. „Het is in elk geval een kookprogram...