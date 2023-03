Mafs-koppel Loes en Wichian tóch gescheiden: ’Hij verdient iemand die hem ook wil kussen’

Wichian vertelt voor de camera van het entertainmentnieuwsprogramma over de breuk: „Sinds een paar weken nu. Ik had er behoorlijk moeite mee, maar we hebben toch de knoop doorgehakt en veel gepraat. We hebben gezegd: ’Het is goed zo.’ Het is nu officieel dat we uit elkaar zijn.”

Loes denkt dat Wichian beter af zal zijn met een ander. „Ik vind hem echt fantastisch, maar er moet meer zijn dan alleen dat. Alleen knuffelen is niet voldoende en dat moet hij ook niet willen. Hij verdient iemand die hem ook wil kussen en dat kan ik hem gewoon niet geven”, aldus de Brabantse.

Gezondheidsproblemen

Eerst linkte Loes het gebrek aan vlinders aan haar gezondheidsproblemen. „Ik ben al langere tijd niet fit en als je niet fit bent, ben je ook niet helemaal jezelf”, vertelt ze daarover. Wichian voegt daar aan toe: „Of je nu kunt zeggen dat het daaraan heeft gelegen, misschien wel, maar het is een hele rollercoaster die we hebben meegemaakt.” Loes laat daarnaast doorschemeren dat het nog niet veel beter gaat met haar gezondheid, al wil ze daar verder niet veel over kwijt. „Er lopen onderzoeken en dat is een kwestie van afwachten.”

Een vriendschap zit er betreft Wichian niet in. „Normaal blok ik het gelijk en dan ben ik er klaar mee. Maar je hebt nu zoiets moois meegemaakt. Het heeft voor mij tijd nodig om te kunnen zeggen: 'We blijven vrienden.' Dat gaan we zien in de toekomst, dat kan ik nu niet zeggen."