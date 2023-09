Dire Straits-gitarist Jack Sonni overleden

Op X valt te lezen. "Onze geliefde Jack heeft een leegte in ons hart en ziel achtergelaten... we zullen je zo erg missen, je bent altijd bij ons", over een doodsoorzaak zijn geen uitspraken gedaan.

Sonni was de afgelopen periode op tournee met de Dire Straits Legacy-band. Afgelopen maandag liet de groep al weten dat Sonni een aantal komende optredens niet mee kon doen vanwege gezondheidsproblemen.

Jack Sonni werd geboren op 9 december 1954 in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Hij ontmoette Mark Knopfler en andere Dire Straits-leden in 1978 toen hij in een muziekwinkel in Manhattan werkte.

Live Aid

In 1984 trad hij toe tot de groep, vlak na het uitkomen van hun grootste album Brothers in arms. Sonni speelde met de band op Live Aid maar besloot in 1988 het artiestenleven vaarwel te zeggen. In datzelfde jaar werden zijn twee dochters geboren.

Sonni bleek een talent voor zaken en marketing te hebben. Hij werd in 2001 plaatsvervangend hoofd marketingcommunicatie van Guitar Center, de grootste franchiseketen van muziekwinkels in de Verenigde Staten. De laatste jaren van zijn leven keerde hij terug naar zijn oude liefde: muziek maken, onder meer met de Dire Straits Legacy Band.