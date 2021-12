Verkoop tequilamerk Chris Noth afgeblazen na beschuldigingen misbruik

Noth wordt door twee vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Dat zou hebben plaatsgevonden in 2004 en 2015. Noth zou met beide vrouwen tegen hun wil seks hebben gehad. Zij deden donderdag onafhankelijk van elkaar hun verhaal in The Hollywood Reporter. De 67-jarige Sex and the city-acteur ontkent, in een verklaring stelde hij dat de seksuele ontmoetingen met wederzijdse instemming plaatsvonden.

Eerder dit weekend liet Noths managementbureau A3 hem al vallen. Spinningfietsmerk Peloton verwijderde vrijdag een commercial waarin het bedrijf inhaakte op Noths rol in Sex and the city-reboot And Just Like That...