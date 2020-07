Raadsel deels opgelost: Lubach blijft op zondag

De post van Lubach op Instagram werd voer voor speculatie. ’Vrijdag met Lubach bevestigd’, schreef iemand. En: ’Misschien Wie is de Mol?’

Het twaalfde seizoen van de populaire satirische show wordt in elk geval niet naar de vrijdagavond verplaatst. „Zondag met Lubach wordt in het nieuwe seizoen nog steeds uitgezonden op een zondag”, laat een woordvoerder van de Vpro donderdagochtend weten aan De Telegraaf.

Of Lubach deelneemt aan een eventuele ’all star-editie’ van Wie is de Mol? is niet duidelijk. Een mogelijke terugkeer van Ron Boszhard en Nikkie de Jager in een extra seizoen dit jaar wordt alvast toegejuicht door fans van het programma.