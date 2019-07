Idris Elba ontkent plagiaat

Tori Allen-Martin en Sarah Henley publiceerden dinsdag een artikel met de titel: Tree. Een verhaal over gender en macht in het theater. Daarin schreven ze dat ze vier jaar betrokken zijn geweest bij het toneelstuk, maar ineens opzij werden gezet. Kwame Kwei-Armah, die nu samen met Idris als bedenker van het stuk te boek staat, zou daarbij hun ideeën hebben gestolen en ze als zijn eigen werk hebben gepresenteerd.

Idris laat in een verklaring weten de beschuldigingen ’zorgwekkend en beledigend’ te vinden. Hij stelt dat het project is voortgekomen uit een hele persoonlijke ervaring na de dood van zijn vader. Volgens de Luther-acteur hebben de schrijvers tijdens het ontwikkelingsproces zelf besloten niet verder te gaan met het project, en wordt hun bijdrage erkend in het programmaboekje van het toneelstuk, dat vrijdag in première gaat in Manchester.

„We wilden jonge schrijvers een kans geven. Dat heeft geleid tot beschuldigingen van plagiaat en discriminatie. Hoe frustrerend dat ook is, zullen we de nieuwe generatie schrijvers en andere talenten blijven steunen”, aldus de Brit.