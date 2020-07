Katy Perry wil liever geen Kanye in het Witte Huis

„Ik denk dat de baan van president het beste is voor iemand met ervaring en die een ’pro’ is op dat vakgebied. Ik denk dat we al eerder hebben meegemaakt dat als we geen ’pro’ hebben, het een beetje wild kan worden”, aldus Katy.

Bekijk ook: Dit staat Amerika te wachten als Kanye West president wordt

De zangeres ziet liever dat Kanye gewoon blijft doorgaan als artiest: „Ik hou van Kanye! Hij is geweldig! Ik hou van hem als artiest.”

Kanye kondigde vorige week aan nog tijdens de komende verkiezingen in november een gooi te willen doen naar het presidentschap als onafhankelijk kandidaat. Eerder zei hij nog dat hij pas in 2024 mee wilde doen.