Moeder van Snoop Dogg overleden

Bij een foto van zijn moeder schreef Snoop: „Dank je God dat je me een engel van een moeder hebt gegeven.” Even daarvoor had hij al een foto gedeeld waarop hij samen met zijn moeder poseert. Daarbij liet hij weten: „Mama bedankt dat je mij hebt gekregen.”

Het is niet duidelijk waar de moeder van de rapper aan is overleden. Eerder dit jaar plaatste hij al eens een foto waarop hij samen met zijn broers aan het ziekenhuisbed van zijn moeder stond. Toen zei hij dat ze „nog steeds knokte” en haar ogen had opengedaan toen ze haar zoons zag.

Onder meer The Rock, Taraji P. Henson, label Def Row en Busta Rhymes condoleren Snoop in de comments van zijn post.