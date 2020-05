William en Catherine in radiospotje over geestelijke gezondheid: ’Praat erover’

Het spotje, de zogenaamde Mental Health Minute, wordt om 10:59 uur (lokale tijd) op elke radiozender in het Verenigd Koninkrijk gelijktijdig uitgezonden. In de minuut roepen William en Catherine mensen op om ook tijdens de coronacrisis op te blijven letten en te blijven zorgen voor elkaars geestelijke gezondheid.

„We zijn allemaal verbonden. Soms maakt praten over hoe je je voelt een groot verschil”, zegt William in het spotje. „Als je ergens mee worstelt is het belangrijk om erover te praten. Of als iemand die je kent zich anders gedraagt is het oké om te vragen hoe die persoon zich voelt. Gebruik dit moment om een boodschap te sturen”, vult Catherine hem aan.

Naast de hertog en hertogin van Cambridge zijn onder anderen ook zangeres Dua Lipa en voetballer Harry Kane in het spotje te horen.