Ex-Bondgirl Britt Ekland: ’Vroeger hadden we veel meer plezier!’

Roger Moore met actrice Maud Adams (l.) en Britt Ekland op de set. Ⓒ Getty Images

Het is allang geen geheim meer dat vrouwen het in de vorige eeuw, en ook vaak daarna nog, flink te verduren hebben gehad op de filmset. Zo had begin jaren zeventig nog niemand gehoord van een intimiteitscoach en pas een kleine halve eeuw later zou de #MeToo-beweging worden gehoord.