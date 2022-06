K3-zangeres Hanne (28) in verwachting van eerste kindje

„Het is nog niet helemaal doorgedrongen, maar het besef groeit samen met mijn buikje!”, zegt de zangeres. „Jorn en ik kijken alvast enorm hard uit naar de komst van ons kindje en in afwachting, genieten we nog even van de pamperloze dagen, de rustige nachten en van elkaar.”

Studio 100 feliciteert de zangeres met haar zwangerschap op sociale media. „Proficiat Hanne! Samen met alle collega’s zijn we ontzettend blij dat onze hechte Studio 100-familie opnieuw een beetje groter gaat worden.”

Vooralsnog verandert er niets door haar zwangerschap en zal Hanne haar K3-activiteiten gewoon blijven voortzetten. Ook de voorstellingen van de nieuwe K3-show in Nederland in het najaar van 2022 en Vlaanderen in het voorjaar van 2023 gaan door, staat op de website van Studio 100. Studio 100 en Hanne bekijken momenteel samen of er praktische aanpassingen nodig zullen zijn.