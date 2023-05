Jeremy Renner deelt confronterende beelden revalidatieproces

Renner meende op nieuwjaarsdag dat zijn laatste uur had geslagen toen hij onder een sneeuwschuiver terechtkwam. Naast inwendig borstletsel raakte hij ook dermate gewond aan zijn benen dat hij opnieuw moest leren lopen.

Ruim vijf maanden na het ongeluk is Renner weer voldoende hersteld om in het openbaar te verschijnen en zelfs over het ongeval te vertellen in talkshows. Maar zijn herstel ging niet vanzelf, zo blijkt uit vrijgegeven beelden van zijn revalidatie.

Renners personal trainer filmde hoe hij langzaam maar zeker vooruitgang boekte: van stapvoets achter een rollator tot de loopband. Ook zagen we de eerste voorzichtige stapjes zonder hulpmiddelen. Op Instagram schrijft de acteur bij de beelden: „Mijn trainer maakte dit om te laten zien en te onthouden dat je niet kan lopen, tenzij je een stapje tegelijkertijd zet.”

Renner maakt af en toe nog wel gebruik van een wandelstok, zo was begin april te zien toen hij aanwezig was bij een persevenement voor zijn DisneyPlus-serie Rennervations.