Nicolette en Bas zetten bestolen ouder echtpaar in het zonnetje

Nicolette en Bas zijn samen met een paar andere BN’ers in de bres gesprongen voor Fred en Corrie. Zij werden eerder deze week in hun slaap bestolen van het geld voor hun huwelijksjubileumfeest, sieraden en zijn koninklijke onderscheiding.

Bas heeft daarom een actie opgezet om geld in te zamelen voor de tachtigers. „Ze willen het niet, maar we gaan het toch doen”, zegt hij en met succes. De actie leverde tot nu toe al ruim 17.000 euro op. Nicolette legt het paar in de watten in de wintertuin vol nepsneeuw en glinsterende lampjes en voorziet Fred en Corrie van een heerlijke lunch en optredens van onder meer Yves Berendse.

Nicolette is ontroerd van de ochtend. „Wat een geweldige ochtend”, schrijft de presentatrice op Instagram. „Tranen in mijn ogen.”