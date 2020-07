Rock Werchter onthult eerste namen voor 2021

Vijftien van de acts zouden eigenlijk dit jaar optreden op Rock Werchter, en gaan nu in de herhaling van 1 tot en met 4 juli 2021. Twenty One Pilots, Pixies, The Lumineers, Thom Yorke Tomorrow’s Modern Boxes, Rag’n’Bone Man, The Streets, Cigarettes After Sex, Miles Kane, Fontaines D.C., GoGo Penguin, Cavetown, Big Thief, Girl In Red, Black Pumas en The Dead South.

Het festival kondigde ook zes nieuwe acts aan voor de komende editie: Gorillaz, alt-J, Jamie xx, Royal Blood, Nothing But Thieves en Boy Pablo. Binnenkort volgen meer namen, aldus de organisatie.

Mensen die een ticket hadden gekocht voor Rock Werchter van 2020, kunnen hun kaart overboeken naar de editie van volgend jaar. De reguliere verkoop gaat op 10 juli van start.