Danny Vera huilt elke dag om zijn dochter

Nu hij inmiddels niet meer is weg te denken uit de vaderlandse hitlijsten en afgelopen jaar zelfs de Top 2000 aanvoerde met zijn hit Roller Coaster, treedt Danny Vera nog maar sporadisch op in voetbalpraatprogramma Veronica Inside. Maar maandagavond gaven de zanger en zijn band weer acte de présence, en nam hij even de tijd om de mannen van VI bij te praten over het vaderschap.

„Het gaat fantastisch, echt geweldig. Zoals elke vader dat, denk ik, wel kan beamen Het is heel bijzonder... Ik moet weer oppassen dat ik niet ga janken.” Op de vraag van presentator Wilfred Genee, of dat ’vaak gebeurt’, antwoordt Danny: „Tot nu toe elke dag. Ik sta elke dag te janken boven het wiegje, ja.”

Geile Zeeuwen

En wie anders dan Johan Derksen staat er dan klaar om Danny met zijn hoofd uit de wolken te trekken. „Wacht maar tot ze achttien is, of je dan nog steeds zo blij bent. Dan gaat ze naar de disco en zit jij thuis te denken: vierhonderd van die geile Zeeuwen willen nu mijn dochter.”

Maar zo ver laat Danny het niet komen. Lachend als een boer met kiespijn: „Houd maar op. Ik zit erover te denken een dubbelloops jachtgeweer te kopen. En dan zit ik met een emmer pek op mijn balkonnetje, wachtend op de eerste de beste die wat probeert.”

Badjasje

Wanneer Wilfred een cadeautje voor Lavie Vey tevoorschijn haalt, een badjasje en een slabbetje, kan Danny het bíjna niet drooghouden. „Ik vind het fantastisch. Ik moet oppassen dat ik hier niet ga huilen. Maar het is goed voor de kijkcijfers.”