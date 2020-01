K-popband BTS kondigt nieuw album aan

Op Twitter maakt de Zuid-Koreaanse boyband dinsdag het nieuws over hun nieuwe album bekend.

Het is het eerste album van de groep sinds Map of the Soul: Persona, dat in 2019 uitkwam. Voor dat album werkte de groep samen met onder anderen Halsey en Ed Sheeran. Het album was een groot succes en stond in meerdere landen bovenaan de hitlijsten.