Rechtszaak Johnny Depp tegen The Sun uitgesteld

Johnny verblijft in zijn woning in Frankrijk en zou al niet meer naar Engeland kunnen reizen. Ook leden van zijn juridische team zitten in zelfquarantaine. Daarom besloot de rechter de zaak uit te stellen. Een nieuwe datum is nog niet gecommuniceerd.

De zaak is een van de velen in de strijd tussen Johnny en zijn ex-vrouw Amber Heard. The Sun zou in berichtgeving over deze ruzie de acteur hebben weggezet als vrouwenmishandelaar, iets waar Amber hem van beschuldigt.

De 56-jarige acteur en de 33-jarige actrice trouwden in 2015, maar gingen een jaar later alweer uit elkaar omdat Johnny gewelddadig zou zijn. Johnny blijft bij hoog en laag volhouden dat juist zijn ex losse handjes had. Begin vorig jaar stapte de acteur naar de rechter nadat Amber een artikel had geschreven over haar ’gewelddadige’ ex. Johnny eist 50 miljoen dollar wegens smaad.