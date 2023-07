’Joy ride’: Meidentrip vol drank, drugs en seks

Maar het verhaal van deze komedie blijft even stout als de oorspronkelijke titel. Wanneer de Chinees-Amerikaanse advocate Audrey voor zaken naar Peking wordt gestuurd, besluit ze daar op zoek te gaan naar haar biologische moeder. Ze vraagt haar vuilbekkende boezemvriendin Lolo om als tolk mee te gaan, waarna ook Lolo’s non-binaire familielid Deadeye en Audrey’s in China wonende en werkende studievriendin Kat zich aansluiten. Vervolgens zijn de koffers nog niet uitgepakt of de vier beleven een uitzinnige roadtrip vol drank, drugs en seks.

Joy ride is met zijn grofgebekte en losgeslagen vrouwelijke hoofdpersonages een film geworden in de traditie van Bridesmaids en Girls trip. En dus worden er drugs in lichaamsholtes gestopt, heeft het kwartet onstuimige seks met leden van een basketbalteam en is er een kitscherig K-pop-dansje dat leidt tot de onthulling van een schokkende vagina-tatoeage.

Dat Lim binnen het genre van de vrouwenkomedie thema’s als inclusiviteit, representatie en racisme aansnijdt, is lovenswaardig. Dat de regisseuse dat doet met puberale en ranzige grappen die vaker doel missen dan raken, is een gemiste kans. Jammer ook voor de charismatische cast: leuke actrices die beter materiaal hadden verdiend.

✭✭✩ (2.5 van de 5 sterren)