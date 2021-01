Veronica Inside zoekt Ferry Doedens thuis op

Doedens (30) kwam in opspraak nadat was gebleken dat hij pikante filmpjes en foto's van zichzelf verspreidt via een betaalsite. Ook verbrak zijn management na lange tijd de samenwerking.

In het radioprogramma Veronica Inside was woensdag te horen hoe verslaggever Dennis Schouten aanbelde op het privé-adres van de acteur in Amsterdam. Naar eigen zeggen wilde Schouten hem een badjas brengen. De verslaggever zei niet tegen Doedens dat hij live een radio-item aan het maken was.

Schouten gaf zich uit als pakketbezorger en wist op die manier binnen te komen in het appartementencomplex waar de acteur woont. Ondanks het verzoek van Doedens het pakket beneden neer te zetten, liep Schouten naar boven naar de voordeur van het huis van de voormalig GTST-ster. Doedens liet hem vervolgens niet binnen.