Famke Louise in Parijs: een noodzakelijke reis?

Het lijkt erop dat Famke in de Franse hoofdstad opnames heeft voor een nieuwe videoclip.

Dat is te zien in de Instagram Stories van de zangeres.

Ⓒ Instagram Stories

Maar in hoeverre is dit noodzakelijk? Sinds 30 oktober geldt er een lockdown in heel Frankrijk en zijn niet noodzakelijke reizen naar het land niet toegestaan. Famke moet in ieder geval tien dagen in thuisquarantaine bij terugkomst in Nederland.

Ik doe niet meer mee

Eind september kwam de zangeres behoorlijk onder vuur te liggen, nadat zij het gezicht was geworden van de ’Ik doe niet meer mee’-actie op sociale media, om zich zo te verzetten tegen de coronamaatregelen. Famke kwam al snel terug op haar actie en zocht contact met ic-arts Diederik Gommers om zo haar invloed op jongeren op een positieve manier te gebruiken.

Het management van Famke Louise was zondagochtend niet bereikbaar voor commentaar.