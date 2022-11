Tijl Beckand stond tanden te poetsen toen De Verraders een Gouden Roos won

„Ik wist wel dat de uitreiking vanavond was, maar er waren tien genomineerden”, legde hij uit. „Meestal wint een nieuw format niet. En ik had geen zin het te jinxen: ik denk, als ik ga opzoeken hoe laat het is, gaat het al mis. Ik hoorde het pas toen jullie redacteur belde.”

Bij de uitreiking in Londen werd De Verraders geprezen als een „modern spel dat we nog nooit eerder hebben gezien”. De Verraders was niet het enige Nederlandse programma dat maandagavond won. De NTR-webserie Er zijn grenzen won een Gouden Roos in de categorie Multiplatform Series. In de serie worden vijf jongeren gevolgd die seksueel zijn misbruikt.

Eerder op de avond won de VPRO-serie Hoofdzaken al de prijs voor het beste Europese jeugdprogramma van het jaar. De uitreiking van de Gouden Roos, een van de meest prestigieuze Europese televisieprijzen, vond dit jaar plaats in Londen.