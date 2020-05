Gordon opgelucht na persconferentie: ’Eindelijk iets van positief nieuws’

„Vanaf 1 juni verwelkom ik iedereen persoonlijk. Ik weet nog niet hoe ik het ga doen met drie zaken maar Jezus wat ben ik opgelucht. Dit is in ieder geval een goed begin”, aldus Gordon, die zijn volgers oproept om in ieder geval al een plekje te reserveren.

„Ik hoop ook dat de andere sectoren zo snel mogelijk groen licht krijgen, ook voor alle collega-artiesten die allemaal werkloos thuis zitten. Ongelooflijk zware tijden voor hun”, gaat hij verder. „Mijn hart gaat uit naar al die prachtige artiesten die op dit moment niks te doen hebben. Dat vind ik echt verschrikkelijk.”

Gordons horecazaken in Amsterdam en Blaricum zijn al sinds half maart dicht.