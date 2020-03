’Queen geadviseerd tuinfeesten te annuleren om coronavirus’

Elizabeth geeft jaarlijks tuinfeesten op Buckingham Palace waarmee ze de genodigden, vaak betrokken bij liefdadigheidsorganisaties, wil bedanken voor hun inzet. Er zou worden gekeken naar een andere locatie, maar vanwege de gezondheid van de 93-jarige vorstin zou ook zijn geadviseerd om ze af te blazen.

De beslissing om de tuinfeesten te annuleren is absoluut niet wenselijk. „Als de koningin of andere leden van de koninklijke familie in quarantaine gaan of hun plannen wijzigen dan kan dat paniek bij het volk oproepen”, aldus een ingewijde.

Elizabeth leek eerder deze week zelf al maatregelen tegen het coronavirus te hebben getroffen. De Queen droeg voor het eerst, sinds ze in 1952 koningin werd, handschoenen bij het uitdelen van lintjes en ridderschappen in Buckingham Palace.