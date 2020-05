Volgers in shock om video Fabiola Volkers

Dat de realityster totaal geen make-up op heeft, is misschien nog wel veel schokkender, zo blijkt uit de vele reacties daarover. Zo slaan sommigen stijl achterover en vraagt iemand zich af of de ’vrachtwagen make-up’ verdwenen was. Waar de ander Fabiolo zonder make-up ’abnormaal’ vindt, kan de ander het wel waarderen. „Zonder make-up is ze veel mooier.”

Een enkeling is ook geschokt omdat de voormalig Temptation Island-verleidster haar borsten laat zien. Ze mag ze dan achter twee emoji’s vestopt hebben, toch vinden volgers het niet echt volwassen en wijzen ze haar erop dat TikTok voor kinderen gemaakt is en veel door hen wordt gebruikt.