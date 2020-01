Reclameblok voor Op1 bewust geschrapt

„We doen dat vaker met nieuwe programma’s”, legt de zegsman uit. „Het is een gebruikelijke manier om het publiek te wijzen op een nieuw programma. Zeker als dat na een vertrouwd programma als Opsporing verzocht wordt uitgezonden.”

Het was echter geen trucje om Op1 maandagavond eerder te laten starten dan Jinek. „Het was niet in die zin een tactische zet.”

Compliment

De eerste slag in de nieuwe ’talkshowoorlog’ is maandagavond wel gewonnen door Op1. De eerste aflevering trok 1,09 kijkers, ruim 100.000 meer dan Jinek op RTL4. „Een mooi begin en een mooi compliment voor de makers. Maar we zijn natuurlijk nog maar net begonnen”, reageert de woordvoerder van de NPO.

De talkshow vult de ruimte na het vertrek van Eva Jinek en het afscheid van Jeroen Pauw. Op1 wordt dagelijks door een ander vast duo gepresenteerd. Willemijn Veenhoven en Erik Dijkstra beten maandag het spits af.

Jinek debuteerde vrijdag bij haar nieuwe werkgever. Ze scoorde meteen een persoonlijk kijkcijferrecord van 1,7 miljoen kijkers.