Özcan Akyol reageert op zeurmail en krijgt verrassende reactie terug

In de mail is te zien hoe hij de vrouw, Ellen genaamd, aanspoort om een hobby te zoeken en zich af te sluiten van mensen aan wie ze zich ergert, zoals Akyol dat zelf ook doet. Dat helpt volgens hem. „Het leven is te mooi en te kort om verzuurd te blijven.”

Blijkbaar raakte hij bij Ellen een gevoelige snaar. Ze spreekt hem zelfs aan met ’Laiverd’, Gronings voor ’lieverd’. Ellen is dankbaar dat hij de tijd heeft genomen op haar te reageren en laat weten dat ze inderdaad teveel tijd had. „Ben wat uitgeschilderd en uitgewandeld. Zou weer voor de klas moeten. Of als doktersassistente aan het werk. Beide voor geleerd.”

Ze laat weten dat haar kinderen ondertussen alledrie naar de middelbare school zijn en dat ze een ’schop onder de reet’ nodig heeft. „Maar die geef ik mezelf niet.”

De ’schop’ van Akyol neemt ze dankbaar in ontvangst, want ze laat weten dat ze dan toch ’straks maar weer aan de wandel’ gaat in het ’prachtige’ Westerwolde. Ze deelt nog een complimentje uit aan Özcans thuisstad Deventer en sluit af met een bedankje en vriendelijke groeten.

Geen wonder dat de presentator de uitwisseling graag deelt. „Ik dacht: laat ik eens een keer inhoudelijk reageren op haatmail. En wat er toen gebeurde...”