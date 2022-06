Premium Het beste van De Telegraaf

Interview met oprichter De Dijk aan begin jubileumtournee, die ook de laatste blijkt Huub van der Lubbe zei eerder al: ’Je moet het als bandje ook leuk houden samen’

De Dijk in Ahoy Rotterdam, 2005. Ⓒ ANP/HH

De jubileumtournee van De Dijk, rond het veertigjarig bestaan, blijkt meteen de laatste. In december, als de tekst Mag het licht uit een definitieve lading krijgt, is het over en sluiten voor de Nederlandstalige band. Afgelopen kerst sprak deze krant met Huub van der Lubbe, oprichter, zanger en tekstschrijver van De Dijk, waarin hij al terugblikte op de vier decennia ’rock ’n’roll en blues. „Je moet het als bandje leuk houden en daar zijn we aardig in geslaagd”, zei hij bij die gelegenheid. „Het leven met De Dijk, hoe prachtig ook: ik ken het”, zegt de 69-jarige Van der Lubbe nu. „Het biedt niet meer de verrassing waarvoor ik ooit de muziek in ging. En ik voel er niet zoveel voor om in herhaling te vallen.”