J.K. Rowling bekritiseert ’angstklimaat’ rond transdebat

„Veel vrouwen maken zich zorgen over de uitdagingen voor hun fundamentele rechten die worden veroorzaakt door bepaalde aspecten van de genderidentiteitsideologie”, vertelde Rowling in een interview met Good Housekeeping. Ze vertelde dat ze na haar uitspraken overweldigend veel steun heeft ontvangen, maar veel mensen zijn volgens haar bang om hun mond open te doen. „Dit klimaat van angst doet niemand goed, en zeker niet transgenders.”

De oproep volgt op de storm van kritiek die de schrijfster eerder dit jaar over zich geen kreeg vanwege haar uitspraken over genderidentiteit. Ze bekritiseerde in juni een artikel dat de term ’mensen die menstrueren’ gebruikte in plaats van ’vrouwen’. „Mensen die menstrueren. Ik weet zeker dat er vroeger een woord voor die mensen was”, twitterde ze.

Critici zien de uitspraken van de Harry Potter-schrijfster als aanstootgevend en discriminerend. „Ik ken en hou van transmensen, maar door het concept sekse te schrappen ontnemen we veel mensen de mogelijkheid om op een betekenisvolle manier te praten over hun leven”, reageerde ze toen onder meer.