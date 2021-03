Moeder Britney Spears: ’Je moet weer gaan zingen!’

„Mijn moeder stuurde me dit om me eraan te herinneren dat ik kan zingen”, schrijft de 39-jarige Britney bij een video die meer dan twintig jaar geleden is opgenomen. „Ze zei: je zingt nooit meer. Dat moet je weer doen!”

De zangeres heeft in 2018 voor het laatst opgetreden. Enkele maanden later blies Britney haar geplande concertreeks in Las Vegas af en sindsdien heeft ze niet meer op het podium gestaan.

Of Britneys moeder snel haar zin krijgt, is nog maar de vraag. De zangeres, die vanwege een mentale inzinking sinds 2008 onder toezicht van haar vader Jamie staat, wil volgens haar advocaat pas weer optreden als pa Spears haar curator niet meer is. Britney wil graag dat een onafhankelijke partij het curatorschap overneemt. De rechter buigt zich volgende maand opnieuw over de kwestie.