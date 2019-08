The Hunt gecanceld na woede Donald Trump

De film zou in september te zien zijn in bioscopen, maar na een reeks massaschietpartijen stoorden veel mensen zich aan de boodschap van de film. Zo ook president Donald Trump, die de film niet bij naam noemde, maar er wel over tweette. „Het liberale Hollywood is racistisch op het hoogste niveau, en heeft veel woede en haat! Ze noemen zichzelf graag ’Elite’, maar ze zijn geen elite. Het is zelfs zo dat de mensen waar ze zich tegen afzetten eigenlijk de elite zijn. De film die uitkomt bestaat alleen om chaos en woede uit te lokken. Ze creëren hun eigen geweld, en geven anderen de schuld. Zij zijn de daadwerkelijke racisten, en ze zijn slecht voor ons land!.”

De marketing voor The Hunt was al eerder gestopt, kort na de schietpartijen in El Paso en Dayton. In de trailers voor de film is te zien hoe een groep ’deplorables’ wakker wordt in een bos, waarna ze snel realiseren dat een groep superrijken op hen jaagt.