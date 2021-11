Premium Het beste van De Telegraaf

Acteur heeft eindelijk balans gevonden Tom Waes: ’Door Undercover ben ik mijn anonimiteit kwijtgeraakt’

Door Harrie Nijen Twilhaar Kopieer naar clipboard

Zelden is het zo druk geweest in het leven van de Vlaamse acteur Tom Waes als nu. Met Undercover brak hij ook door in ons land. ,,Ik kan hier nauwelijks nog over straat.’’ Ⓒ ANP/HH

Zelf moest Tom Waes – de aimabele Vlaming die momenteel schittert in VPRO’s Reizen Waes en over twee weken opnieuw een glansrol speelt in het derde seizoen van de Netflixhit Undercover – noodgedwongen de balans tussen werk en privé weer zien terug te vinden. „Dat was nodig omdat ik alleen maar aan het werk was. Ik heb aan de bel getrokken dat het anders moest.” Uitgerekend dat keiharde werken kostte hem zeventien jaar geleden zijn huwelijk en in die val wil hij nooit meer trappen…