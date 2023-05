Premium Het beste van De Telegraaf

’Harrison Ford is onvervangbaar’ stelt regisseur van ’The dial of destiny’ Indiana Jones haalt zweep over Cannes

Door Marco Weijers

Harrison Ford in een scene uit Indiana Jones and the dial of destiny. Ⓒ ANP / Associated Press

Waar Tom Cruise en bulderend overvliegende straaljagers vorig jaar voor extra opwinding zorgden op La Croisette, is het dit jaar Indiana Jones die de zweep haalt over het toch al bruisende filmfestival van Cannes. Voor Indiana Jones and the dial of destiny kroop Harrison Ford (80) nog één keer in de huid van de avontuurlijke archeoloog. Het einde van een tijdperk.