Machine Gun Kelly ’uit zijn dak’ tegen co-ster van Meghan Fox

In de film speelt Ritter de handlanger van Fox. Haar personage sterft in de film. De acteur maakte de suggestie om zijn vingers tijdens die scène in haar mond te steken. „Dat zou het moment zijn dat mijn personage wraak neemt”, vertelt Ritter in de Tuna on Toast with Stryker-podcast.

Machine Gun Kelly, oftewel Colson Baker, werd naar verluidt „super boos” na de suggestie. „Hij baalde enorm dat ik vroeg of ik mijn vingers in haar mond mocht steken en ging uit zijn dak. Hij werd een soort maniac”, aldus Ritter.

Hoewel de situatie niet fijn was, ziet de acteur het als „een groot geschenk”. Hij gebruikt het namelijk als inspiratie voor een andere rol waar hij op dit moment aan werkt.