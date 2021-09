De meest verwende celeb-nesten op aarde!

Columns & Opinie

’Tim Douwsma heeft een lief gezichtje, nu nog een beetje gezond verstand’

Zelfs Diederik Gommers heeft het gehad met al dat geleuter over corona. De man, zo zei hij bij Jinek, zou het liefst nooit meer op tv iets zeggen over dit onderwerp. Maar dan moeten we er eerst wel zo’n beetje vanaf zijn. Marjolein Hurkmans zou er het liefst ook nooit meer over schrijven. Door de me...