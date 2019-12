Ariana Grande brengt eerste live-album uit

Op K Bye For Now (SWT Live) staan 29 liedjes uit haar tournee die in het teken staat van de albums Sweetener (2018) en Thank U, Next (2019). Ariana trapte de tour afgelopen maart af en gaf zondagavond haar laatste concert in Californië. In augustus stond de zangeres twee keer in de Ziggo Dome in Amsterdam.

Eerder deze maand vertelde de Amerikaanse al dat ze van plan was een live-album uit te brengen. Op social media deelde de zangeres maandag dat het was verschenen. Ook bedankte ze haar fans. „Houd van jullie.”