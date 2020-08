’Robert De Niro vlucht naar Italië’

Robert De Niro Ⓒ Getty Images

Hij is al jarenlang een fanatieke tegenstander van DONALD TRUMP, en nu – opnieuw – kan ROBERT DE NIRO het niet laten hard uit te halen naar de Amerikaanse president. Sterker nog, hij dreigt zijn vaderland in te wisselen voor Italië om daar de rest van zijn leven door te brengen. In de Italiaanse regio Molise is de opwinding inmiddels enorm.