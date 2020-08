Politie: ’Inbreker Ellen DeGeneres is bekende’

In een nieuwsbrief aan de buurt schreef de politie volgens The Sun: „Als het zou gaan om buitenstaanders die hier komen en inbreken, dan zou ik jullie gewaarschuwd hebben alert te zijn en alles weg te bergen. Maar volgens onze hulpvaardige sheriff luitenant Arnoldi lijkt het een inside job te zijn geweest.”

Opmerkelijk is dat volgens andere media de inbrekers daardoor konden weten wanneer het stel van huis is. Maar dat lijkt niet relevant: Ellen en Portia waren volgens TMZ namelijk thuis tijdens de inbraak. Het is niet duidelijk of zij iets van de inbraak gemerkt hebben. Wel hebben ze sindsdien de beveiliging van de villa flink opgeschroefd met camera’s, lasersensoren en gewapende lijfwachten. Ook werd een nieuw beveiligingsbedrijf ingehuurd.

Glas water

Overigens ligt de presentatrice nog steeds onder vuur om de verhalen van ex-medewerkers over de ’giftige werksfeer’ van haar show. Een voormalig medewerker noemde het in Australische media vergelijkbaar met de film ’The Devil Wears Prada’ en zei dat het ging om basale rechten als overwerk dat niet betaald wordt, werkdagen van tien uur en te horen krijgen dat je kunt ’ophoepelen als je een glas water wil op een hete dag’. „Iedereen probeert het gewoon vol te houden tot het eind van het jaar. Het is toch een soort eremedaille op je cv.”