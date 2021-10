Ali B: ’Ik sta niet altijd bekend als vriendelijk’

Sterren

Jort Kelder onder vuur door vergelijking Squid Game en Aziaten

Op1-presentator Jort Kelder heeft vrijdag op sociale media veel kritiek gekregen na een opmerking over Aziaten in de talkshow van donderdagavond. Hij stelde in een gesprek over Netflix-serie Squid Game dat „Aziaten precisie en delicatessen aan enorme wreedheid combineren. Denk aan hoe er met dieren ...