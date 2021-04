R. Kelly in augustus voor de rechter in New York

R. Kelly verblijft in een gevangenis in Chicago in afwachting van een andere juridische procedure die tegen hem is aangespannen. Alle zaken draaien om seksuele en psychologische mishandeling.

De aanklagers in New York stellen dat de onderneming van Kelly die officieel zijn muziek moest promoten, ook meisjes en vrouwen ronselde. Die zou hij vervolgens bij hem in hebben laten trekken, waarna ze het huis niet meer zonder toestemming mochten verlaten en geen contact mochten hebben met vrienden en familie. Ze werden daartoe gechanteerd met expliciet beeldmateriaal dat de zanger van hen opnam.

Afgezonderd

Het OM vroeg de rechter eerder om anonimiteit voor de juryleden in de zaak. Dat werd toegewezen. De leden zullen worden afgezonderd van de buitenwereld zodat zij niet worden beïnvloed door nieuwsberichten over de zaak en niet benaderd kunnen worden door Kelly of zijn handlangers. De aanklagers hadden daarop aangedrongen omdat de zanger volgens hen in het verleden vaker geprobeerd heeft beschuldigers, juryleden en andere betrokkenen bij zijn rechtszaken de mond te snoeren.

De zaak in Brooklyn gaat op 9 augustus van start.