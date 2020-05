Pornoacteur met aangenaaide penis zoekt vrouw

John Wayne Bobbit destijds en Lorena Ⓒ Hollandse Hoogte

Een opmerkelijke oproep op Facebook, tussen zijn fanatieke Trump-fanposts en grapjes door. John Wayne Bobbit is op zoek naar een nieuwe vrouw om gelukkig mee te worden. Op zich niets geks, ware het niet dat dit de man is wiens penis op jonge leeftijd werd afgehakt en die later met zijn aangenaaide Willy weer vrolijk stond te zwaaien op de set voor een pornofilm.