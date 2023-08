Eerste aflevering De slimste mens goed voor 2,3 miljoen kijkers

In de eerste aflevering van de nieuwe reeks namen olympisch zwemkampioen Ranomi Kromowidjojo, tatoeëerder Henk Schiffmacher en tv-journalist Tom Kleijn het tegen elkaar op. Kromowidjojo moest het spel als eerste verlaten.

Het programma scoorde hogere kijkcijfers dan het NOS Journaal op NPO 1, dat meestal het best bekeken programma van de dag is. Daar keken maandag zo'n 1,78 miljoen mensen naar. Het best bekeken SBS-programma van de dag was Oranjezomer met 804.000 kijkers.

Het succes van B&B vol Liefde op RTL 4 leed niet onder de komst van De slimste mens: het programma passeerde met 1,07 miljoen kijkers wederom de miljoenengrens.